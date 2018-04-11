Пожилая женщина организовала бордель в ХМАО

Жительница ХМАО организовала публичный дом, после чего ее арестовали сотрудники полиции. Пожилая женщина уже не первый раз привлекается к ответственности за аналогичные преступления, сообщило агентство Ura.ru.

Безработная

57-летняя

женщина отрыла бордель с тремя проститутками и решала все организационные вопросы в Когалыме. Сотрудники полиции обнаружили в публичном доме клиентскую базу, а также изъяли эротические игрушки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

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