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Пожилая женщина организовала бордель в ХМАО
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Пожилая женщина организовала бордель в ХМАО 

360tv.ru 1 час назад
Жительница ХМАО организовала публичный дом, после чего ее арестовали сотрудники полиции. Пожилая женщина уже не первый раз привлекается к ответственности за аналогичные преступления, сообщило агентство Ura.ru.
Безработная
57-летняя
женщина отрыла бордель с тремя проститутками и решала все организационные вопросы в Когалыме. Сотрудники полиции обнаружили в публичном доме клиентскую базу, а также изъяли эротические игрушки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.
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