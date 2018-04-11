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В Химках у мужчины изъяли героин
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В Химках у мужчины изъяли героин 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Более 2,5 граммов героина изъяли у мужчины в подмосковных Химках, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Десятого апреля в 11:25 в городском округе Химки, улица Молодежная, установлен и доставлен в УМВД мужчина 1983 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 2,62 грамма героина», — сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
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