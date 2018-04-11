Разбойник с топором

Фото с ресурса euroradio.fm В Селивановском районе возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, подозреваемого в разбое.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России , в конце марта днем подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения вошел в дом жителей Красной Горбатки и стал требовать денег.

Находившиеся в доме 39-летний мужчина и его 71-летний отец пытались выгнать мужчину из дома, однако тот схватил топор и стал самостоятельно обыскивать комнаты, в одной из которых нашел, спрятанные деньги в сумме 110 тысяч рублей.

Оставив хозяевам 10 тысяч рублей, подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. После заявления в полицию мужчину удалось задержать. Он пытался переехать в соседний район на такси.

В содеянном фигурант признался. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде ареста.