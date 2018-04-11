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Крупную подпольную криптоферму накрыли на заброшенном заводе
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Крупную подпольную криптоферму накрыли на заброшенном заводе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двух мужчин, организовавших на территории одного из бывших заводов Оренбурга подпольную ферму для производства криптовалюты. Об этом в среду, 11 апреля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В полицию обратились представители энергетической компании и заявили о том, что зафиксирована крупная потеря электроэнергии. На бывшем заводе полицейские обнаружили более шести тысяч единиц техники, подключенной к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к подстанции, расположенной рядом.
МВД опубликовало оперативную съемку.
«Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше восьми миллионов киловатт в час», — пояснила Ирина Волк.
В отношении двух руководителей фирмы, занимавшейся производством криптовалюты с использованием похищенной электроэнергии, возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана»).
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