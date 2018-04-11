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Руководитель воткинского сельхозпредприятия «Мир» незаконно получил от государства 73 млн рублей
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Руководитель воткинского сельхозпредприятия «Мир» незаконно получил от государства 73 млн рублей 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. Руководитель воткинского сельхозпредприятия «Мир» незаконно получил от государства 73 млн рублей. Он предоставил в Минсельхоз Удмуртии фиктивные акты выполненных строительных работ, обналичив часть полученных денег через аффилированные коммерческие организации, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
«Обвиняемый свою вину признал полностью, в связи с чем уголовное дело рассмотрено в особом порядке», — говорится в сообщении.
Судом мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.
Материалы на возмещение причиненного бюджету ущерба направили в Арбитражный суд региона.
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