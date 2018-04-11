Руководитель воткинского сельхозпредприятия «Мир» незаконно получил от государства 73 млн рублей

Воткинск. Удмуртия . Руководитель воткинского сельхозпредприятия «Мир» незаконно получил от государства 73 млн рублей. Он предоставил в Минсельхоз Удмуртии фиктивные акты выполненных строительных работ, обналичив часть полученных денег через аффилированные коммерческие организации, сообщает пресс-служба регионального УФСБ

«Обвиняемый свою вину признал полностью, в связи с чем уголовное дело рассмотрено в особом порядке», — говорится в сообщении.

Судом мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.

Материалы на возмещение причиненного бюджету ущерба направили в Арбитражный суд региона.