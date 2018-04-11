Нижегородца осудили за проколотые 18 колес автомобилей

Суд вынес приговор нижегородцу, проколовшему 18 автомобильных колес. Подробности рассказали в пресс-службе областной прокуратуры

На скамье подсудимых оказался 27-летний житель Вознесенского района. В ноябре прошлого года он, будучи пьяным, взял нож и порезал шины автомобилей, владельцев которых он даже не знал. Автомобилисты подсчитали, что им причинен ущерб в более чем 60 тысяч.

Действия нижегородца были квалифицированы как хулиганство, суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 350 часов. Также с него взыскали 22 800 рублей в пользу 3-х потерпевших.