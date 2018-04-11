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Нижегородца осудили за проколотые 18 колес автомобилей
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Нижегородца осудили за проколотые 18 колес автомобилей 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Суд вынес приговор нижегородцу, проколовшему 18 автомобильных колес. Подробности рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
На скамье подсудимых оказался 27-летний житель Вознесенского района. В ноябре прошлого года он, будучи пьяным, взял нож и порезал шины автомобилей, владельцев которых он даже не знал. Автомобилисты подсчитали, что им причинен ущерб в более чем 60 тысяч.
Действия нижегородца были квалифицированы как хулиганство, суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 350 часов. Также с него взыскали 22 800 рублей в пользу 3-х потерпевших.
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