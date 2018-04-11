Ещё
Суд в Новосибирске вернул прокурору уголовное дело главы компании-резидента Сколково
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Новосибирске вернул прокурору уголовное дело главы компании-резидента Сколково 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НОВОСИБИРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска в среду, 11 апреля, вынес решение вернуть прокурору уголовное дело Дмитрия Трубицына — главы инновационной компании «Тион», резидента «Сколково» и новосибирского Технопарка, поставляющей медицинское оборудование в клиники более 100 городов России. Его обвиняют в незаконном производстве и продаже медицинских изделий.
"Уголовное дело возвращено прокурору Советского района г. Новосибирска в порядке, предусмотренном ст. 237 Уголовно— процессуального кодекса Российской Федерации, для устранения препятствий его рассмотрения судом", — говорится в сообщении Советского районного суда Новосибирска.
Ранее ТАСС сообщал, что о возврате дела прокурору ходатайствовали адвокаты Трубицына. Они указали на недопустимость ряда приведенных в обвинительном заключении доказательств. Сам Трубицын связал свое уголовное преследование с попыткой вытеснить предприятие с рынка.
36-летнему Трубицыну предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенное в крупном размере"). По версии следствия, в 2010 году компания «Аэросервис» (входит в Тион") получила разрешение Росздравнадзора на производство очистителей воздуха для больничных палат, но позже подозреваемый решил фальсифицировать оборудование, чтобы уменьшить его себестоимость, и поставлял в медицинские учреждения технику, не соответствующую предъявленным требованиям. Всего обвиняемым продано незарегистрированных медицинских изделий на сумму более 100 млн рублей.
В июне 2017 года, после возбуждения уголовного дела, Трубицын был помещен под домашний арест, но позже меру пресечения заменили на подписку о невыезде. Вину в предъявляемом преступлении он не признает. По мнению представителей «Тиона», данная ситуация — «неоправданное давление на открытую и законопослушную компанию», а претензии следователей связаны с неточностями в регистрационных удостоверениях, которые были устранены.
Компания «Тион» является резидентом «Сколково» и новосибирского Технопарка и поставляет медицинское оборудование в клиники более 100 городов России. Гендиректор технопарка новосибирского Академгородка Владимир Никонов ранее не исключил, что уголовное преследование Трубицына может быть связано с попыткой рейдерского захвата успешного инновационного предприятия. В поддержку «Тиона» выступал бизнес-омбудсмен Борис Титов.
ТАСС: последние новости
Двое уральцев получили пять и десять лет колонии за мошенничество с квартирами для сирот Двух жительниц Волгоградской области осудили за финансирование боевиков в Сирии Суд в Москве продлил арест обвиняемого в хищении средств дольщиков бизнесмена Пинкевича
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире33
Россия пригрозила сбивать ракеты США732
Рубль продолжил безустанное падение364
США готовят новый удар по России595
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»131
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение