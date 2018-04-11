Суд в Новосибирске вернул прокурору уголовное дело главы компании-резидента Сколково

НОВОСИБИРСК , 11 апреля. / ТАСС /. Советский районный суд Новосибирска в среду, 11 апреля, вынес решение вернуть прокурору уголовное дело Дмитрия Трубицына — главы инновационной компании «Тион», резидента «Сколково» и новосибирского Технопарка, поставляющей медицинское оборудование в клиники более 100 городов России . Его обвиняют в незаконном производстве и продаже медицинских изделий.

"Уголовное дело возвращено прокурору Советского района г. Новосибирска в порядке, предусмотренном ст. 237 Уголовно— процессуального кодекса Российской Федерации, для устранения препятствий его рассмотрения судом", — говорится в сообщении Советского районного суда Новосибирска.

Ранее ТАСС сообщал, что о возврате дела прокурору ходатайствовали адвокаты Трубицына. Они указали на недопустимость ряда приведенных в обвинительном заключении доказательств. Сам Трубицын связал свое уголовное преследование с попыткой вытеснить предприятие с рынка.

36-летнему Трубицыну предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенное в крупном размере"). По версии следствия, в 2010 году компания «Аэросервис» (входит в Тион") получила разрешение Росздравнадзора на производство очистителей воздуха для больничных палат, но позже подозреваемый решил фальсифицировать оборудование, чтобы уменьшить его себестоимость, и поставлял в медицинские учреждения технику, не соответствующую предъявленным требованиям. Всего обвиняемым продано незарегистрированных медицинских изделий на сумму более 100 млн рублей.

В июне 2017 года, после возбуждения уголовного дела, Трубицын был помещен под домашний арест, но позже меру пресечения заменили на подписку о невыезде. Вину в предъявляемом преступлении он не признает. По мнению представителей «Тиона», данная ситуация — «неоправданное давление на открытую и законопослушную компанию», а претензии следователей связаны с неточностями в регистрационных удостоверениях, которые были устранены.