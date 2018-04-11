В Одинцовском районе задержали женщину, убившую собутыльника в ходе ссоры

Тело мужчины с колото-резаной раной обнаружили в доме в деревне Одинцовского района Подмосковья , позднее полиция задержала женщину, которая во время пьяной ссоры зарезала собутыльника, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 7 апреля в 14:40 в доме в деревне Крутицы Одинцовского района с колото-резаной раной было обнаружено тело мужчины.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в МУ МВД знакомая потерпевшего, которая после совместного распития спиртных напитков, в ссоре причинила ему колото-резаное ранение», — сказал собеседник агентства.

9 апреля по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Женщина задержана, добавил он.