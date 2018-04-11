Ещё
В Одинцовском районе задержали женщину, убившую собутыльника в ходе ссоры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Одинцовском районе задержали женщину, убившую собутыльника в ходе ссоры 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Тело мужчины с колото-резаной раной обнаружили в доме в деревне Одинцовского района Подмосковья, позднее полиция задержала женщину, которая во время пьяной ссоры зарезала собутыльника, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, 7 апреля в 14:40 в доме в деревне Крутицы Одинцовского района с колото-резаной раной было обнаружено тело мужчины.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в МУ МВД знакомая потерпевшего, которая после совместного распития спиртных напитков, в ссоре причинила ему колото-резаное ранение», — сказал собеседник агентства.
9 апреля по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Женщина задержана, добавил он.
РИАМО: последние новости
В Раменском пристегнутый к батарее мужчина смог сбежать от вымогателей через окно Двух мужчин задержали в Подмосковье за незаконную продажу винтовки Более 17 тысяч сотрудников МВД в Подмосковье получат премии за эффективную работу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире33
Россия пригрозила сбивать ракеты США732
Рубль продолжил безустанное падение364
США готовят новый удар по России595
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»131
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение