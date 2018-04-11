Калининградец заказал убийство своего родственника

Как передает пресс-служба СК по Калининградской области , пенсионер из Янтарной столицы обвиняется в преступлении по статье «Приготовление к организации убийства по найму».

«Как установлено следствием, бывший зять задолжал обвиняемому деньги в сумме 2,5 млн рублей и отдавать их не намеревался. В связи с возникшими на почве этого неприязненными отношениями, калининградец принял решение об убийстве бывшего родственника. Для этой цели мужчина через посредника нашел исполнителя, который согласился совершить убийство должника за денежное вознаграждение в 500 тыс. рублей. Заказчик передал исполнителю 50 тыс. рублей в качестве задатка, а остальную сумму должен был выплатить исполнителю после похорон бывшего родственника. Но исполнитель добровольно отказался от совершения убийства, сообщив о готовящемся преступлении в правоохранительные органы . Организатора задержали», — рассказали в пресс-службе.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.