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Калининградец заказал убийство своего родственника
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Калининградец заказал убийство своего родственника 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает пресс-служба СК по Калининградской области, пенсионер из Янтарной столицы обвиняется в преступлении по статье «Приготовление к организации убийства по найму».
«Как установлено следствием, бывший зять задолжал обвиняемому деньги в сумме 2,5 млн рублей и отдавать их не намеревался. В связи с возникшими на почве этого неприязненными отношениями, калининградец принял решение об убийстве бывшего родственника. Для этой цели мужчина через посредника нашел исполнителя, который согласился совершить убийство должника за денежное вознаграждение в 500 тыс. рублей. Заказчик передал исполнителю 50 тыс. рублей в качестве задатка, а остальную сумму должен был выплатить исполнителю после похорон бывшего родственника. Но исполнитель добровольно отказался от совершения убийства, сообщив о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. Организатора задержали», — рассказали в пресс-службе.
В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.
Напомним, пенсионера из Калининграда осудят за причинение вреда здоровью диджея. Полицейскими были изъяты видеозаписи с камер наблюдения ресторана для подготовки фотографий стрелявшего. Пострадавший рассказал, что пенсионер попросил его поставить песню, но получил отказ, так как произведение не соответствовало формату заведения. На отказ пожилой мужчина ответил оскорблениями и выстрелом в живот.
Фото: архив ФедералПресс
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