Чтобы видеодомофон не выдал вора, он украл и его 

В дежурную часть отдела полиции поселка Калинино обратился житель улицы Сергиевской. Он заявил, что из дома было похищено около 25 000 рублей, ювелирные изделия, наручные часы и видеодомофон.
Оперативники при просмотре записей камер видеонаблюдения, расположенных на месте преступления, установили: злоумышленник проник на территорию дома через забор, после чего отжал металлопластиковое окно при помощи отвертки и зашел в комнату.
В объектив видеокамеры попал хорошо известный сотрудникам уголовного розыска 46-летний житель Кабардино-Балкарии. Он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи и покушение на убийство. По оперативной информации стражи правопорядка задержали его на улице Московской и доставили в отдел полиции.
Мужчина признался в преступлении и пояснил, что похищенное имущество продал, а деньги потерпевшего потратил на собственные нужды. Со слов подозреваемого, видеодомофон зафиксировал его действия, поэтому он был вынужден украсть и его. Оперативники установили причастность задержанного еще к трем фактам краж из домовладений в Карасунском и Прикубанском округах города Краснодара. Аналогичным способом мужчина похищал золотые украшения и денежные средства. Известно, что в краевом центре злоумышленник проживал в хостелах.
Подозреваемый заключен под стражу. В отношении грабителя возбуждены уголовные дела. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.