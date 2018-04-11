Чтобы видеодомофон не выдал вора, он украл и его

В дежурную часть отдела полиции поселка Калинино обратился житель улицы Сергиевской. Он заявил, что из дома было похищено около 25 000 рублей, ювелирные изделия, наручные часы и видеодомофон.

Оперативники при просмотре записей камер видеонаблюдения, расположенных на месте преступления, установили: злоумышленник проник на территорию дома через забор, после чего отжал металлопластиковое окно при помощи отвертки и зашел в комнату.

В объектив видеокамеры попал хорошо известный сотрудникам уголовного розыска 46-летний житель Кабардино-Балкарии . Он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи и покушение на убийство. По оперативной информации стражи правопорядка задержали его на улице Московской и доставили в отдел полиции.

Мужчина признался в преступлении и пояснил, что похищенное имущество продал, а деньги потерпевшего потратил на собственные нужды. Со слов подозреваемого, видеодомофон зафиксировал его действия, поэтому он был вынужден украсть и его. Оперативники установили причастность задержанного еще к трем фактам краж из домовладений в Карасунском и Прикубанском округах города Краснодара . Аналогичным способом мужчина похищал золотые украшения и денежные средства. Известно, что в краевом центре злоумышленник проживал в хостелах.