На Урале вновь произошло нападение на полицейского

Жительница Серова получила срок за то, что покусала полицейского. В момент совершения действий женщина была пьяна, об этом сообщает в среду, 11 февраля, «АиФ-Урал»

Инцидент произошел ночью 25 октября 2017 года. 26-летняя жительница Серова распивала спиртное в местном кафе-баре. Спустя некоторое время она начала вести себя ненадлежащим образом и нарушать общественный порядок. Возмущенные сотрудники кафе вызвали на подмогу полицейских.

Серовчанку доставили в отдел полиции, однако ей это не понравилось и она начала проявлять агрессию по отношению к силовикам. Одного из полицейских ей удалось укусить в предплечье. Данные действия были расценены как насилие над пердставителем власти.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». По решению суда жительницу Серова приговорили к одному году лишения свободы условно.