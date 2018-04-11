На Урале вновь произошло нападение на полицейского 

Жительница Серова получила срок за то, что покусала полицейского. В момент совершения действий женщина была пьяна, об этом сообщает в среду, 11 февраля, «АиФ-Урал».
Инцидент произошел ночью 25 октября 2017 года. 26-летняя жительница Серова распивала спиртное в местном кафе-баре. Спустя некоторое время она начала вести себя ненадлежащим образом и нарушать общественный порядок. Возмущенные сотрудники кафе вызвали на подмогу полицейских.
Серовчанку доставили в отдел полиции, однако ей это не понравилось и она начала проявлять агрессию по отношению к силовикам. Одного из полицейских ей удалось укусить в предплечье. Данные действия были расценены как насилие над пердставителем власти.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». По решению суда жительницу Серова приговорили к одному году лишения свободы условно.
Отметим, в марте прошлого года произошла практически аналогичная ситуация. Житель Североуральска распивал спиртное в местном кафе. Спустя время он начал дебоширить. Чтобы усмирить его, сотрудники заведения вызвали полицейских. В составе прибывшей группы был кинолог, он попросил хулигана успокоиться, однако тот отреагировал недекватно. Стража порядка мужчина укусил за голень правой ноги. Тогда деобшир отделался штрафом в 30 тыс. рублей.