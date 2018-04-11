Ещё
На Урале вновь произошло нападение на полицейского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Урале вновь произошло нападение на полицейского 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Жительница Серова получила срок за то, что покусала полицейского. В момент совершения действий женщина была пьяна, об этом сообщает в среду, 11 февраля, «АиФ-Урал».
Инцидент произошел ночью 25 октября 2017 года. 26-летняя жительница Серова распивала спиртное в местном кафе-баре. Спустя некоторое время она начала вести себя ненадлежащим образом и нарушать общественный порядок. Возмущенные сотрудники кафе вызвали на подмогу полицейских.
Серовчанку доставили в отдел полиции, однако ей это не понравилось и она начала проявлять агрессию по отношению к силовикам. Одного из полицейских ей удалось укусить в предплечье. Данные действия были расценены как насилие над пердставителем власти.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». По решению суда жительницу Серова приговорили к одному году лишения свободы условно.
Отметим, в марте прошлого года произошла практически аналогичная ситуация. Житель Североуральска распивал спиртное в местном кафе. Спустя время он начал дебоширить. Чтобы усмирить его, сотрудники заведения вызвали полицейских. В составе прибывшей группы был кинолог, он попросил хулигана успокоиться, однако тот отреагировал недекватно. Стража порядка мужчина укусил за голень правой ноги. Тогда деобшир отделался штрафом в 30 тыс. рублей.
АиФ Урал: последние новости
В Нижнем Тагиле полицейские разыграли спектакль с убийством На Урале мужчина поплатился свободой за копию средневекого оружия В свердловском СК после ухода Валерия Задорина появился новый отдел
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире31
Россия пригрозила сбивать ракеты США732
Рубль продолжил безустанное падение360
США готовят новый удар по России597
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»131
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение