В Усолье обвиняемый в разбойном нападении предстанет перед судом 

Следователями Межмуниципального отдела
МВД России «Усольский» окончено расследование уголовного дела по факту
особо тяжкого преступления, совершенного в Усолье-Сибирском.
В конце ноября прошлого года в дежурную
часть полиции обратился 32-летний усольчанин. Мужчина стал жертвой
нападения в раннее утреннее время. С ножевым ранением грудной клетки он поступил в медучреждение.
Незамедлительно прибывшие на место
происшествия стражи порядка установили, что неизвестный мужчина сначала
избил потерпевшего, а потом забрал у него сотовый телефон и нанес удар
ножом. Главное, что хотел получить злоумышленник, — это золотое
обручальное кольцо, однако, несмотря на угрозы и наносимые побои,
потерпевший перстень не отдавал, так как кольцо олицетворяло память об умершей супруге.
В кратчайшие сроки в день совершения
разбойного нападения в результате комплекса оперативно-розыскных
мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска.
Мобильный был у него изъят. 25-летнего мужчину поместили тогда под стражу.
Установлено, что подозреваемый в разбойном нападении — житель Еврейской автономной области, уже ранее
неоднократно судимый. За три месяца до совершения преступления он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи.
Уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Разбой», в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предполагает наказание до 10 лет лишения свободы.