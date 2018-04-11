В Усолье обвиняемый в разбойном нападении предстанет перед судом

Следователями Межмуниципального отдела

МВД России «Усольский» окончено расследование уголовного дела по факту

особо тяжкого преступления, совершенного в Усолье-Сибирском

В конце ноября прошлого года в дежурную

часть полиции обратился 32-летний усольчанин. Мужчина стал жертвой

нападения в раннее утреннее время. С ножевым ранением грудной клетки он поступил в медучреждение.

Незамедлительно прибывшие на место

происшествия стражи порядка установили, что неизвестный мужчина сначала

избил потерпевшего, а потом забрал у него сотовый телефон и нанес удар

ножом. Главное, что хотел получить злоумышленник, — это золотое

обручальное кольцо, однако, несмотря на угрозы и наносимые побои,

потерпевший перстень не отдавал, так как кольцо олицетворяло память об умершей супруге.

В кратчайшие сроки в день совершения

разбойного нападения в результате комплекса оперативно-розыскных

мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Мобильный был у него изъят. 25-летнего мужчину поместили тогда под стражу.

Установлено, что подозреваемый в разбойном нападении — житель Еврейской автономной области , уже ранее

неоднократно судимый. За три месяца до совершения преступления он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи.

Молодой человек решил остаться жить в Иркутске , а в Усолье приехал в гости к своему знакомому.

Уголовное дело по признакам преступления,

предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской

Федерации «Разбой», в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предполагает наказание до 10 лет лишения свободы.