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В Усолье обвиняемый в разбойном нападении предстанет перед судом
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В Усолье обвиняемый в разбойном нападении предстанет перед судом 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Следователями Межмуниципального отдела
МВД России «Усольский» окончено расследование уголовного дела по факту
особо тяжкого преступления, совершенного в Усолье-Сибирском.
В конце ноября прошлого года в дежурную
часть полиции обратился 32-летний усольчанин. Мужчина стал жертвой
нападения в раннее утреннее время. С ножевым ранением грудной клетки он  поступил в медучреждение.
Незамедлительно прибывшие на место
происшествия стражи порядка установили, что неизвестный мужчина сначала
избил потерпевшего, а потом забрал у него сотовый телефон и нанес удар
ножом. Главное, что хотел получить злоумышленник, — это золотое
обручальное кольцо, однако, несмотря на угрозы и наносимые побои,
потерпевший перстень не отдавал, так как кольцо олицетворяло память об  умершей супруге.
В кратчайшие сроки в день совершения
разбойного нападения в результате комплекса оперативно-розыскных
мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска.
Мобильный был у него изъят. 25-летнего мужчину поместили тогда под  стражу.
Установлено, что подозреваемый в  разбойном нападении — житель Еврейской автономной области, уже ранее
неоднократно судимый. За три месяца до совершения преступления он  освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи.
Молодой человек решил остаться жить в Иркутске, а в Усолье приехал в  гости к своему знакомому.
Уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Разбой», в ближайшее время будет передано в суд для  рассмотрения по существу. Санкция статьи предполагает наказание до 10  лет лишения свободы.
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