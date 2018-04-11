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Поборы для Игрушкина: кадровика самарской почты уличили в получении еще одной взятки
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Поборы для Игрушкина: кадровика самарской почты уличили в получении еще одной взятки 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В уголовном деле бывшего руководителя отдела кадрового администрирования самарского филиала «Почты России» появился еще один эпизод. Женщине вменяют получение взятки.
— По версии следствия, в 2017 году подозреваемая получила 42700 рублей от начальника Сызранского почтамта. За это вознаграждение она обещала общее покровительство по службе, — сообщили в следственном управлении СК России по Самарской области.
Задержали женщину еще в феврале при получении части вознаграждения — 153 тысяч рублей — от начальника Тольяттинского почтамта. Общая сумма взятки должна была составить 300 тысяч рублей. За это вознаграждение сотрудница почты обещала согласование кандидатуры и назначение на должность руководителя этого подразделения.
По информации источника в правоохранительных органах, следователи считают, что женщина собирала деньги для своего уже бывшего руководителя Артура Игрушкина. Это продолжилось и после его отставки, но уже якобы для погашения взятых мужчиной кредитов и оплаты адвокатов.
Артур Игрушкин попал в поле зрения правоохранителей после того, как на него пожаловались сотрудники. Они заявили, что мужчина привлекал их к строительству дачи. Впоследствии правоохранители выяснили, что он продал жене служебную машину «Тойота-Камри» по заниженной цене.
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