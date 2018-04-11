Безработную и студента задержали в Подмосковье за лишение свободы мужчины и вымогательство 

В Раменском районе задержаны двое подозреваемых в незаконном лишении свободы мужчины и вымогательстве у него 3 тыс. долл., сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«По данным следствия, 9 апреля знакомая 24-летнего жителя Одинцовского района и неизвестный ему мужчина привезли его в квартиру, расположенную в городе Раменское, где, пристегнув наручниками к батарее, избивали и вымогали под надуманным предлогом 3 тыс. долл. На следующий день, выбрав подходящий момент, мужчина освободился от наручников и убежал, выпрыгнув в окно квартиры, расположенной на втором этаже, после чего обратился в правоохранительные органы», — рассказала собеседница агентства.
По подозрению в совершении преступления задержали жителей Домодедово — 35-летнюю безработную и 21-летнего учащегося колледжа. В отношении них возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и вымогательстве с применением насилия. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения, ведется следствие.