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Контрабанду сигарет на сумму 7,7 млн рублей пресекли на Дону
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Контрабанду сигарет на сумму 7,7 млн рублей пресекли на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, таможенники совместно с сотрудниками ФСБ выявили крупную партию табачной продукции, ввезенной в РФ из Украины в обход таможенных пунктов пропуска.
Было изъято 133200 пачек сигарет без акцизных марок. Сообщается, что табачная изъятая продукция не предназначена для реализации на территории РФ.
В настоящее время по факту изъятия партии сигарет возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий).
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