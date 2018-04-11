Контрабанду сигарет на сумму 7,7 млн рублей пресекли на Дону

Было изъято 133200 пачек сигарет без акцизных марок. Сообщается, что табачная изъятая продукция не предназначена для реализации на территории РФ.

В настоящее время по факту изъятия партии сигарет возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий).