Ещё
Оружейному мастеру дали условно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оружейному мастеру дали условно 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото УФСБ России по Владимирской области
Собинский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Лакинска 1978 года рождения. Мужчина признан виновным в незаконном изготовлении, приобретении и хранении оружия.
Напомню, в сентябре прошлого года, в ходе проведения оперативных мероприятий по месту жительства гражданина силовиками обнаружены и изъяты самодельно изготовленный автомат, переделанный из макета АКМ с магазином патронов к нему, винтовка ТОЗ-8 калибра 22LR, переделанный пистолет ТТ калибра 9 мм, с двумя магазинами к нему, а также ствол от пулемета Дегтярева, затворная рамка АКМ, гладкоствольное охотничье ружье ТОЗ БМ 16 калибра и 149 патронов калибра 9х19 мм и 50 патронов калибра 9х18 мм.
Оперативниками установлено, что часть изъятого оружия была переделана в гараже рядом с домом гражданина. Там сотрудники ведомства обнаружили токарный станок и инструменты для изготовления оружия.
Судом мужчине назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
ТВ-МИГ: последние новости
Банька на «травке» Пытались продать «соль для ванн» Пенсионер обезвредил юных грабителей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире31
Россия пригрозила сбивать ракеты США732
Рубль продолжил безустанное падение360
США готовят новый удар по России597
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»131
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение