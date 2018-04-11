Оружейному мастеру дали условно

Собинский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Лакинска 1978 года рождения. Мужчина признан виновным в незаконном изготовлении, приобретении и хранении оружия.

Напомню, в сентябре прошлого года, в ходе проведения оперативных мероприятий по месту жительства гражданина силовиками обнаружены и изъяты самодельно изготовленный автомат, переделанный из макета АКМ с магазином патронов к нему, винтовка ТОЗ-8 калибра 22LR, переделанный пистолет ТТ калибра 9 мм, с двумя магазинами к нему, а также ствол от пулемета Дегтярева, затворная рамка АКМ, гладкоствольное охотничье ружье ТОЗ БМ 16 калибра и 149 патронов калибра 9х19 мм и 50 патронов калибра 9х18 мм.

Оперативниками установлено, что часть изъятого оружия была переделана в гараже рядом с домом гражданина. Там сотрудники ведомства обнаружили токарный станок и инструменты для изготовления оружия.

Судом мужчине назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.