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«Человек-призрак» заработал за год в Шлиссельбурге 230 тыс. рублей
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«Человек-призрак» заработал за год в Шлиссельбурге 230 тыс. рублей 

Ivyborg.ru 1 час назад
Прокуратура обнаружила в МКУ «Шлиссельбургский физкультурно-спортивный комплекс» несуществующего работника. Зарплата ему начислялась и за год составила 230 тыс. рублей
С июля 2016-го по май 2017 года для выполнения работ и оказания услуг по срочным трудовым и гражданско-правовым договорам в ФОК систематически оформлялся мужчина. Были составлены подложные акты приемки работ и выплачена зарплата.
По факту хищения бюджетных средств возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
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