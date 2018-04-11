«Человек-призрак» заработал за год в Шлиссельбурге 230 тыс. рублей

Прокуратура обнаружила в МКУ «Шлиссельбургский физкультурно-спортивный комплекс» несуществующего работника. Зарплата ему начислялась и за год составила 230 тыс. рублей

С июля 2016-го по май 2017 года для выполнения работ и оказания услуг по срочным трудовым и гражданско-правовым договорам в ФОК систематически оформлялся мужчина. Были составлены подложные акты приемки работ и выплачена зарплата.

По факту хищения бюджетных средств возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».