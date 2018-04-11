Полицейскими установлены подозреваемые в совершении незаконной охоты на диких лосей в Якутии

В отделение полиции по Абыйскому району поступило заявление от министерства охраны природы Якутии о том, что в социальных сетях распространяется видео с фактом незаконной добычи двух особей лося.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое жителей пос. Белая Гора в возрасте 54 и 43 лет.

Выяснилось, что в конце прошлого года, на участке местности «Каркастаах», в 200 километрах от пос. Белая Гора, один из подозреваемых, используя принадлежащий ему карабин, незаконно добыл одну особь лося, а затем передал оружие своему приятелю, который застрелил второго лося. Мужчины не сразу сознались, что на видеозаписи изображены именно они, однако полицейскими были предъявлены доказательства об их причастности к совершению преступления.