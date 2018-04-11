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Полицейскими установлены подозреваемые в совершении незаконной охоты на диких лосей в Якутии
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Полицейскими установлены подозреваемые в совершении незаконной охоты на диких лосей в Якутии 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В отделение полиции по Абыйскому району поступило заявление от министерства охраны природы Якутии о том, что в социальных сетях распространяется видео с фактом незаконной добычи двух особей лося.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое жителей пос. Белая Гора в возрасте 54 и 43 лет.
Выяснилось, что в конце прошлого года, на участке местности «Каркастаах», в 200 километрах от пос. Белая Гора, один из подозреваемых, используя принадлежащий ему карабин, незаконно добыл одну особь лося, а затем передал оружие своему приятелю, который застрелил второго лося. Мужчины не сразу сознались, что на видеозаписи изображены именно они, однако полицейскими были предъявлены доказательства об их причастности к совершению преступления.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная передача оружия», ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота», санкцями которой предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет.
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