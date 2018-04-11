Врач из Белой Калитвы сел на пять лет в тюрьму за то, что помогал призывникам откосить от армии

Вступил в силу приговор, вынесенный бывшему врачу-терапевту регионального отделения военного комиссариата в Белой Калитве Александру Высоцкову. Мужчину обвинили в том, что за приличные деньги он помогал призывникам избежать службы в армии.

С октября 2010 года по ноябрь 2013-го Высоцков получал от родителей юношей взятки — от 35 до 200 тысяч рублей. После этого он вносил в учетные карты потенциальных солдат записи о несуществующих у них болезнях, с которыми не берут в армию.

— Суд признал Высоцкова виновным по статье «Служебный подлог». Его приговорили к пяти годам в колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе. Кроме того, ему нужно будет заплатить в казну государства штраф в размере 14 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе Белокалитвинского городского суда.

Высоцков попытался обжаловать приговор в Ростовском областном суде, но ему это не удалось: решение оставили без изменения.