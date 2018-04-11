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Работник фирмы в Оренбурге «спекулировал» на запчастях для автосалонов
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Работник фирмы в Оренбурге «спекулировал» на запчастях для автосалонов 

ProOren 1 час назад
В Оренбурге директор одной из организаций обратился в полицию с заявлении о крупном хищении.
Удалось установить, что с января по декабрь 2017 года сотрудник фирмы заказывал запчасти на автомобиль по общей смете и продавал их в различные автосервисы. В определенный момент он решил уволиться, но руководство, почуяв неладное, решило провести инвентаризацию. Выяснилось, что за это время организации нанесен ущерб в 600 тыс. рублей.
В ходе розыска сотрудники угрозыска задержали 37-летнего жителя областного центра, который сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.
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