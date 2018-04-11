Работник фирмы в Оренбурге «спекулировал» на запчастях для автосалонов

Оренбурге директор одной из организаций обратился в полицию с заявлении о крупном хищении.

Удалось установить, что с января по декабрь 2017 года сотрудник фирмы заказывал запчасти на автомобиль по общей смете и продавал их в различные автосервисы. В определенный момент он решил уволиться, но руководство, почуяв неладное, решило провести инвентаризацию. Выяснилось, что за это время организации нанесен ущерб в 600 тыс. рублей.

В ходе розыска сотрудники угрозыска задержали 37-летнего жителя областного центра, который сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.