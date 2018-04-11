В Кунгурском районе будут судить несовершеннолетних братьев за кражи из дачных домов

Они обвиняются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище). Предварительным следствием установлено, что в октябре и декабре 2017 года два брата незаконно проникли в дачные дома, расположенные в соседнем населенном пункте, и совершили хищения продуктов питания и иного имущества. В первом случае причиненный ущерб составил 9,3 тыс. рублей, во втором — 15,7 тыс. рублей. Похищенное имущество было изъято, ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.