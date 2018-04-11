Полицейские ТиНАО задержали подозреваемого в налете на салон связи с ущербом на 470 тыс. руб.

«В дежурную часть МО МВД России «Щербинский» поступило сообщение о разбое. Как установили полицейские, в помещение салона сотовой связи зашел неизвестный мужчина. Злоумышленник, угрожая администратору похожим на пистолет предметом, потребовал передать ему находящиеся в кассовом аппарате денежные средства и дорогостоящий мобильный телефон. Совершив нападение, злоумышленник с похищенным имуществом скрылся. Материальный ущерб составил более 470 тыс. руб.», — сказала собеседница агентства.

В ходе розыска полицейские задержали 24-летнего приезжего. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о разбое. Как отметила Е. Гузь, заключенного под стражу фигуранта проверяют на причастность к другим преступлениям.