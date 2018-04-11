Ещё
Полицейские ТиНАО задержали подозреваемого в налете на салон связи с ущербом на 470 тыс. руб.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские ТиНАО задержали подозреваемого в налете на салон связи с ущербом на 470 тыс. руб. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Оперативники ТиНАО задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-центра столичного управления МВД Екатерина Гузь.
«В дежурную часть МО МВД России «Щербинский» поступило сообщение о разбое. Как установили полицейские, в помещение салона сотовой связи зашел неизвестный мужчина. Злоумышленник, угрожая администратору похожим на пистолет предметом, потребовал передать ему находящиеся в кассовом аппарате денежные средства и дорогостоящий мобильный телефон. Совершив нападение, злоумышленник с похищенным имуществом скрылся. Материальный ущерб составил более 470 тыс. руб.», — сказала собеседница агентства.
В ходе розыска полицейские задержали 24-летнего приезжего. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о разбое. Как отметила Е. Гузь, заключенного под стражу фигуранта проверяют на причастность к другим преступлениям.
Агентство «Москва»: последние новости
Безработную и студента задержали в Подмосковье за лишение свободы мужчины и вымогательство СК возбудил дело о халатности после гибели заключенного в «Матросской тишине» от метадона и кокаина Двое неизвестных в Москве выстрелили пенсионеру в ногу из-за замечания в автобусе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире31
Россия пригрозила сбивать ракеты США732
Рубль продолжил безустанное падение360
США готовят новый удар по России597
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»131
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение