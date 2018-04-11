В Кургане полицейские поймали «любителя» женских сумочек

В начале апреля около 22 часов 50-летняя местная жительница, возвращаясь с работы, стала жертвой нападения. По словам потерпевшей, сзади к ней подбежал молодой человек и с силой вырвал из рук сумку. После злоумышленник скрылся во дворах. В сумочке у потерпевшей были деньги, ключи от квартиры и мобильный телефон. Общий материальный ущерб составил более десяти тысяч рублей. О случившемся женщина сообщила сотрудникам полиции. На место происшествия прибыли сотрудники органов внутренних дел . В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в совершении грабежа была установлена, он задержан.

Злоумышленником оказался 20-летний неработающий житель города. Похищенные вещи у него изъяты. По информации УМВД России по г. Кургану, сейчас в отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.