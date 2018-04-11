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В поселке Советский в Ленобласти разбойник, связав пожилую дачницу, оставил ее без денег и драгоценностей
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В поселке Советский в Ленобласти разбойник, связав пожилую дачницу, оставил ее без денег и драгоценностей 

Интересант 24 минуты назад
Накануне во второй половине дня в садоводстве «Солнечное», расположенном в поселке Советский Выборгского района Ленинградской области, неизвестный по строительным лесам проник на второй этаж частного дома через незапертую дверь. Далее под угрозой поножовщины преступник связал проводами 59-летнюю дачницу и похитил у нее 50 евро, 20 тысяч рублей, ювелирные изделия и был таков.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Полиция преступника ищет, точная сумма его наживы устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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