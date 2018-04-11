Сотрудники полиции задержали в Твери подозреваемого в распространении синтетического наркотика

В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области на одной из улиц Твери задержан мужчина, подозреваемый в сбыте запрещенного вещества. В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружено и изъято 50 полимерных свертков с порошкообразным веществом. Специалистами ЭКЦ УМВД установлено, что вещество является производным синтетического наркотического средства N-метилэфедрон общей массой более 59 граммов.

По данным оперативников, мужчина намеревался распространять наркотик бесконтактным способом посредством «закладок».

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до двадцати лет. Ведется следствие. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.