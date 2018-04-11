Житель Карелии, угрожавший приставу ножом, отправится в колонию

Таким способом пьяный мужчина пытался заступиться за знакомого. Теперь ему грозит три года в исправительной колонии строгого режима

Житель Медвежьегорского района осужден за угрозу насилием в отношении представителя власти, сообщает прокуратура Карелии

В ходе судебного заседания было установлено, что в марте 2017 года подсудимый был пьяным и угрожал насилием и убийством судебному приставу, который на основании постановления суда должен был осуществить привод его знакомого из дома в судебное заседание.

В подтверждение своих слов он вытащил из-за пояса нож и размахивал им перед приставом. Более того, мужчина продолжал махать ножом, как в квартире, так и на улице, не давая усадить приятеля в служебный автомобиль.

В итоге суд назначил подсудимому 3 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.