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В Пермском крае передано в суд дело учителя физкультуры, обвиняемого в педофилии
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В Пермском крае передано в суд дело учителя физкультуры, обвиняемого в педофилии 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
В Очерском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении школьного учителя физкультуры
Он обвиняется в совершении 3 эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Следствием установлено, что с конца ноября 2017 года до середины декабря 2017 года учитель физкультуры изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении одной из учениц. На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.
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