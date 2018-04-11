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Следователи СКР подозревают пермяка в убийстве женщины, пропавшей без вести
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Следователи СКР подозревают пермяка в убийстве женщины, пропавшей без вести 

АиФ Пермь 38 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Дзержинском районе Перми задержали мужчину, которого подозревают в убийстве пожилой женщины.
«68-летняя женщина с конца марта 2018 года числится пропавшей без вести. Возбуждено уголовное дело по статье УК «умышленное убийство». В ходе следствия установлен и 8 апреля задержан мужчина, подозреваемый в убийстве пропавшей. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в СУ СКР по Пермскому краю.
Тело пропавшей женщины не найдено. Следователи и полиция устанавливают обстоятельства происшествия.
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