Следователи СКР подозревают пермяка в убийстве женщины, пропавшей без вести 

В Дзержинском районе Перми задержали мужчину, которого подозревают в убийстве пожилой женщины.
«68-летняя женщина с конца марта 2018 года числится пропавшей без вести. Возбуждено уголовное дело по статье УК «умышленное убийство». В ходе следствия установлен и 8 апреля задержан мужчина, подозреваемый в убийстве пропавшей. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в СУ СКР по Пермскому краю.
Тело пропавшей женщины не найдено. Следователи и полиция устанавливают обстоятельства происшествия.