В Надыме мужчина нанес роковой удар знакомому 

В Надыме осудят местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело направили в суд.
Следствие установило, что ночью 3 января в селе Ныда Надымского района компания мужчин выпивала. Во время застолья потерпевший и обвиняемый поссорились, и последний ударил оппонента по голове. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. В связи с ухудшившимся состоянием здоровья его госпитализировали, где он скончался 30 января, — сообщает следственное управление следственного комитата РФ по ЯНАО.