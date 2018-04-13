Ещё
СКР возбудил уголовное дело после артиллерийского обстрела в Донецке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СКР возбудил уголовное дело после артиллерийского обстрела в Донецке 

ТВ Центр 49 минут назад
Фото: ТВ Центр
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» после обстрела мирного населения в Донбассе.
11 апреля в Донецке украинские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры. Как отмечается на сайте СК, военные «выполняли заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины».
"В результате массированного огня трое мирных жителей получили ранения, частично и полностью разрушены не менее 12 построек, в том числе жилые дома и иные объекты гражданской инфраструктуры", — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В среду СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими КПП в Донбассе, в результате чего была ранена женщина.
ТВ Центр: последние новости
В Подмосковье нашли расчлененные тела трех человек Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу "приморских партизан" ФСБ предотвратила теракт в саратовском ТЦ
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии56
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы39
РФ резко ответила на заявление США383
В Балтийском море рухнул Ка-2927
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН389
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение