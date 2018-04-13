СКР возбудил уголовное дело после артиллерийского обстрела в Донецке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» после обстрела мирного населения в Донбассе.

11 апреля в Донецке украинские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры. Как отмечается на сайте СК, военные «выполняли заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины ».

"В результате массированного огня трое мирных жителей получили ранения, частично и полностью разрушены не менее 12 построек, в том числе жилые дома и иные объекты гражданской инфраструктуры", — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко

В среду СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими КПП в Донбассе, в результате чего была ранена женщина.