СКР возбудил дело против сотрудника казначейства Дагестана 

Против сотрудника дагестанского казначейства, подозреваемого в вымогательстве взятки в крупном размере, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СКР по республике Расула Темирбекова.
По данным следствия, в марте главный контролер-ревизор провел проверку целевого использования бюджетных средств в МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Дербента и выявил существенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности. Во время встречи сотрудник регионального казначейства потребовал у директора МУП взятку в размере 1,6 миллиона рублей. Впоследствии он снизил сумму до 1,2 миллиона рублей.
Руководитель предприятия обратился в правоохранительные органы. 9 апреля подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Республике Дагестан у здания республиканского Управления Федерального казначейства в момент получении взятки.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что в Казначействе провели выемку документов о незаконном перечислении двух миллиардов рублей.