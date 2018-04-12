СКР возбудил дело против сотрудника казначейства Дагестана

По данным следствия, в марте главный контролер-ревизор провел проверку целевого использования бюджетных средств в МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Дербента и выявил существенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности. Во время встречи сотрудник регионального казначейства потребовал у директора МУП взятку в размере 1,6 миллиона рублей. Впоследствии он снизил сумму до 1,2 миллиона рублей.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что в Казначействе провели выемку документов о незаконном перечислении двух миллиардов рублей.