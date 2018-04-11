Житель Нижневартовска насильно удерживал женщину в квартире

Нижневартовске 32-летнего жителя Нижневартовска признали виновным по статье «незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением».

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР , в конце прошлого года по случаю своего дня рождения подсудимый пригласил к себе в гости женщину — коллегу по работе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения хозяин квартиры стал домогаться до гостьи, однако женщина оказала активное сопротивление. После чего мужчина нанес ей несколько ударов кулаком и ногой по телу и запер ее одну в квартире, забрав ключ с собой.

Женщина, решила выбраться из квартиры и выпрыгнула на улицу из окна третьего этажа, повредив при падении спину. Тяжелые телесные повреждения привели к инвалидности.

Нижневартовский городской суд приговорил мужчину к 6 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима

Ранее подсудимого лишали свободы на срок 1 год 7 месяцев за применение насилия и оскорбление представителя власти.