3500 бутылок поддельного алкоголя изъяли полицейские в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии полицейские изъяли 3500 бутылок поддельного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники остановили грузовой автомобиль, за рулем которого находился 31-летний житель Пермского края

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 327.1 УК России «Покушение на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок, а равно использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок)».

По данной статье ему грозит до 8 лет лишения свободы.