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3500 бутылок поддельного алкоголя изъяли полицейские в Удмуртии
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3500 бутылок поддельного алкоголя изъяли полицейские в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 56 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии полицейские изъяли 3500 бутылок поддельного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники остановили грузовой автомобиль, за рулем которого находился 31-летний житель Пермского края.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 327.1 УК России «Покушение на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок, а равно использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок)».
По данной статье ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, мужчина также пытался передать сотрудникам полиции взятку 5 тыс. рублей. За совершенное преступление задержанному грозит штраф до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 1 года.
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