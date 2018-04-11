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В ХМАО возбудили уголовное дело после поножовщины в школе
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В ХМАО возбудили уголовное дело после поножовщины в школе 

РИА Новости 57 минут назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело после того, как один школьник ранил другого ножом в ХМАО, сообщается в Telegram Следственного комитета РФ.
"После драки школьников в г. Радужный (ХМАО) возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего ученика 11 класса, который перочинным ножом нанес несколько ранений 10-класснику", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во вторник окружные власти сообщили об инциденте в школе города Радужный, где один из старшеклассников ранил другого ножом. В региональном УМВД позже пояснили РИА Новости, что подросток во время ссоры воспользовался перочинным ножом, несколько раз ударив своего оппонента в руку. В свою очередь в окружном следственном управлении СК РФ отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В СК добавляют, что пострадавший в больнице, угрозы его жизни нет. Следователи опрашивают очевидцев происшествия и классных руководителей.
"Организована проверка в отношении директора школы и работников охранного предприятия, ответственных за соблюдение пропускного режима", — отмечается в сообщении.
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