В ХМАО возбудили уголовное дело после поножовщины в школе

"После драки школьников в г. Радужный (ХМАО) возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего ученика 11 класса, который перочинным ножом нанес несколько ранений 10-класснику", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник окружные власти сообщили об инциденте в школе города Радужный, где один из старшеклассников ранил другого ножом. В региональном УМВД позже пояснили РИА Новости, что подросток во время ссоры воспользовался перочинным ножом, несколько раз ударив своего оппонента в руку. В свою очередь в окружном следственном управлении СК РФ отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В СК добавляют, что пострадавший в больнице, угрозы его жизни нет. Следователи опрашивают очевидцев происшествия и классных руководителей.

"Организована проверка в отношении директора школы и работников охранного предприятия, ответственных за соблюдение пропускного режима", — отмечается в сообщении.