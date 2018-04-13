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В Нижнем Новгороде подросток до смерти забил незнакомого мужчину
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В Нижнем Новгороде подросток до смерти забил незнакомого мужчину 

АиФ Нижний Новгород 46 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Как говорят в региональном следственном комитете, 17-летний юноша владел навыками рукопашного боя.
По версии следствия, 22 ноября 2017 года приятель подозреваемого подростка пожаловался, что его избили. Друг решил разобраться с обидчиком и пошел к дому «драчуна». Но дверь квартиры открыл другой мужчина, который сообщил, что хозяин спит. Молодые люди вышли на улицу и стали ждать у подъезда. Вслед за ними вышел и открывший дверь мужчина. Завязалась ссора и подросток нанес 37-летнему мужчине несколько ударов руками по голове. Его, потерявшего сознание, подростки перенесли в квартиру. Утром на следующий день мужчина умер в больнице.
Обвиняемый заключен под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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