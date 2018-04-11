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Пьяная артистка шапито напала на мужа с ножом
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В Башкирии пьяная артистка шапито напала на мужа с ножом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственные органы Башкирии завели уголовное дело на артистку передвижного цирка "Шапито", которая на почве ревности ножом ударила супруга в вагончике, мужчина госпитализирован, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел в городе Учалы во вторник в вагончике передвижного цирка "Шапито". Супружеская пара артистов употребляли алкоголь, скандал возник на почве ревности. Женщина схватила нож и ударила им несколько раз по телу 33-летнего супруга. Затем она сообщила об этом коллегам, мужчина госпитализирован, информирует следствие.
В отношении артистки возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство", решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее, когда цирк "Шапито" гастролировал в Уфе, 23-летний акробат сорвался с высоты во время выступления. Он был госпитализирован. Следователи ведут проверку по этому факту. Сообщалось, что шапито гастролирует с программой "Розовый слон".
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