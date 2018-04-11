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В Тольятти у случайного прохожего правоохранители изъяли сверток с марихуаной
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В Тольятти у случайного прохожего правоохранители изъяли сверток с марихуаной 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В Автограде внимание сотрудников управления Росгвардии, патрулирующих улицу Революционную, привлек случайный прохожий. По приметам мужчина напомнил гражданина из ориентировки о краже велосипеда. Едва заметив патрульную машину, тольяттинец занервничал и попытался скрыться. Росгвардейцы приняли решение остановить его и передать в руки полицейским. Как оказалось, все действия были предприняты не напрасно: во время личного досмотра у злоумышленника обнаружили сверток. По заключению экспертизы, его содержимым оказалась марихуана. Масса наркотика составила более 22 грамм. По информации пресс-службы управления Росгвардии по Самарской области, также выяснилось, что к краже велосипеда мужчина не имеет никакого отношения. По факту хранения наркотического средства возбуждено уголовное дело.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области
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