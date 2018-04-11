Барнаулец пошел на преступление, испугавшись гнева матери

Барнаулец оштрафован за ложный донос о хищении средств с банковской карты, сообщает краевая прокуратура

По данным следствия, у обвиняемого в банке был открыт счет, куда деньги вносила и его мать. Таким образом в семье копили на непредвиденные расходы. Но в какой-то момент мужчина решил потратить крупную сумму на развлечения. Он снял со счета более 100 тысяч рублей, но матери о своем поступке не сказал. Только когда женщина собралась делать ремонт, рассчитывая потратить накопленные деньги, поняла, что счет существенно опустел. Сын же побоялся реакции матери и заявил о хищении.

Только в суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.