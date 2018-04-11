В Очёре учитель физкультуры коррекционной школы насиловал ученицу

Пермском крае учителя физкультуры коррекционной школы обвиняют в изнасилованиии ученицы. Всего следователи установили три эпизода особо тяжких насильственных преступлениях в отношении школьницы.

По данным уголовного дела, мужчина изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки в период с конца ноября до середины декабря 2017 года. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» и «изнасилование несовершеннолетней».

Во время расследования обвиняемый находился под арестом.