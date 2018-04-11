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В Очёре учитель физкультуры коррекционной школы насиловал ученицу
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В Очёре учитель физкультуры коррекционной школы насиловал ученицу 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае учителя физкультуры коррекционной школы обвиняют в изнасилованиии ученицы. Всего следователи установили три эпизода особо тяжких насильственных преступлениях в отношении школьницы.
По данным уголовного дела, мужчина изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки в период с конца ноября до середины декабря 2017 года. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» и «изнасилование несовершеннолетней».
Во время расследования обвиняемый находился под арестом.
«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в СУ СКР по Пермскому краю.
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