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Мужчина сгорел на теплотрассе в Ессентуках
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Мужчина сгорел на теплотрассе в Ессентуках 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Тело мужчины с сильными ожогами и сгоревшие матрасы обнаружили на теплотрассе в Ессентуках ночью 11 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность сорокалетнего погибшего мужчины без определённого места жительства. Обнаружили и очаг возгорания на краю одного из матрасов. Следователи предполагают, что причиной пожара стала непотушенная сигарета.
По факту смерти мужчины проходит следственная проверка. Судмедэксперты не обнаружили переломов, колюще-режущих ран и других факторов, которые могли бы указывать на насильственную смерть. Окончательное решение будет известно только после проведения всех проверочных действий.
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