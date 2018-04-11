Мужчина сгорел на теплотрассе в Ессентуках

Тело мужчины с сильными ожогами и сгоревшие матрасы обнаружили на теплотрассе в Ессентуках ночью 11 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность сорокалетнего погибшего мужчины без определённого места жительства. Обнаружили и очаг возгорания на краю одного из матрасов. Следователи предполагают, что причиной пожара стала непотушенная сигарета.

По факту смерти мужчины проходит следственная проверка. Судмедэксперты не обнаружили переломов, колюще-режущих ран и других факторов, которые могли бы указывать на насильственную смерть. Окончательное решение будет известно только после проведения всех проверочных действий.