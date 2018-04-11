Пьяная серовчанка укусила полицейского

Инцидент произошел 25 октября 2017 года в кафе-баре на улице Победы. Серовчанка, выпив, по всей видимости, изрядное количество спиртного, начала «вести себя ненадлежащим образом». Сотрудники общепита вызвали наряд полиции, который в итоге доставил нетрезвую даму в отдел. Там женщина начала проявлять агрессию к стражам порядка и в итоге вцепилась одному из них в предплечье.

Приговор суда в отношении нее вступил в законную силу.