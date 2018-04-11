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Похитителя мобильных телефонов задержали в Минводах
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Похитителя мобильных телефонов задержали в Минводах 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудники полиции в Минеральных Водах задержали подозреваемого в хищении, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД по СК.
В дежурную часть обратились восемь пострадавших, которые сдали свои телефоны в мастерскую и не смогли получить их обратно. Мастер забрал вверенную ему аппаратуру и перестал выходить на связь. По подсчётам, сумма причинённого ущерба составила более 85 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый молодой человек из Курсавки. В участке он дал признательные показания и рассказал, что разобрал телефоны на запчасти, продал их и потратил деньги.
Пока полиция возбуждает уголовное дело и собирает дополнительные материалы к нему, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
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