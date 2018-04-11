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В Тольятти, не желая делить наследство, брат ударил ножом сестру-инвалида
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В Тольятти, не желая делить наследство, брат ударил ножом сестру-инвалида 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В полицию Тольятти от сотрудников «скорой помощи» поступила информация о драке в одном из частных домов Центрального района, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что в процессе деления семейного имущества между родственниками произошел конфликт, в результате которого 50-летний мужчина нанес своей 53-летней сестре — инвалиду второй группы, два ножевых ранения в область живота и груди, причинив тяжкий вред здоровью.
Злоумышленник был задержан полицейскими на месте происшествия, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Со слов задержанного, причиной раздора стала квартира, которая досталась в наследство ему и его сестре от матери, и мужчина не хотел делиться имуществом с родственницей.
После проведения необходимых мероприятий и получения результатов экспертиз было принято решение о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина задержан.
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