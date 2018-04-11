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В Улан-Удэ женщина напала на приятеля с камнем
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В Улан-Удэ женщина напала на приятеля с камнем 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе проведенного расследования было установлено, что женщина набросилась на своего знакомого с целью ограбить. Злоумышленницу привлек мобильный телефон мужчины. Инцидент, о котором идет речь, произошел в ноябре прошлого года на автобусной остановке «Площадь Славы». Обратив внимание, что ее приятель положил телефон в карман куртки, женщина подняла с земли камень и ударила несчастного по голове, а после завернула за спину его руку и забрала телефон. Однако на этом она не остановилась и уже на следующий день похитила телефон в квартире другого своего знакомого.
В итоге Железнодорожный суд признал женщину виновной в обоих преступлениях и назначил ей наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.
Приговор вступил в законную силу.
Фото: pixabay.com.
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