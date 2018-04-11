Верховный суд России проверит законность приговора банде «черных риелторов» 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор шести членам банды «черных риелторов», которые признаны виновными в махинациях с московскими квартирами и похищении людей.
По версии следствия, в 2012-2014 годах Ильхам Адилов, Ирина Воронова, Хафиз Гасымов, Ровшан Джафаров, Сабухи Махмудов и Намик Мустафаев присвоили несколько квартир, собственниками которых были «социально неустроенные граждане» из числа престарелых или инвалидов, а также ранее судимых и злоупотребляющих алкоголем.
Как полагают следователи, «черные риелторы» насильно перевозили владельцев квартир в Смоленскую область, где удерживали в заброшенных или малопригодных для проживания домах, после чего продавали их квартиры.
Приговором суда Махмудову было назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Вороновой — 12,5 лет колонии общего режима, Гасымову — 16 лет колонии строгого режима, Адилову и Джафарову — десять лет колонии строгого режима, Мустафаеву три года и восемь месяцев в колонии-поселении.
В состав банды также входил бывший замначальника управления МВД по Смоленску Тагир Аббасов, ранее суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Кроме того, уже осуждены к длительным срокам лишения свободы еще трое соучастников преступлений — Михаил Гавриленков, Николай Шайкин и Константин Якушин.
СК России продолжает расследование дела по другим эпизодам деятельности более 20 участников группы, в том числе в отношении уже осужденных.