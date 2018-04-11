Ещё
Верховный суд России проверит законность приговора банде «черных риелторов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Верховный суд России проверит законность приговора банде «черных риелторов» 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор шести членам банды «черных риелторов», которые признаны виновными в махинациях с московскими квартирами и похищении людей.
По версии следствия, в 2012-2014 годах Ильхам Адилов, Ирина Воронова, Хафиз Гасымов, Ровшан Джафаров, Сабухи Махмудов и Намик Мустафаев присвоили несколько квартир, собственниками которых были «социально неустроенные граждане» из числа престарелых или инвалидов, а также ранее судимых и злоупотребляющих алкоголем.
Как полагают следователи, «черные риелторы» насильно перевозили владельцев квартир в Смоленскую область, где удерживали в заброшенных или малопригодных для проживания домах, после чего продавали их квартиры.
Приговором суда Махмудову было назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Вороновой — 12,5 лет колонии общего режима, Гасымову — 16 лет колонии строгого режима, Адилову и Джафарову — десять лет колонии строгого режима, Мустафаеву три года и восемь месяцев в колонии-поселении.
В состав банды также входил бывший замначальника управления МВД по Смоленску Тагир Аббасов, ранее суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Кроме того, уже осуждены к длительным срокам лишения свободы еще трое соучастников преступлений — Михаил Гавриленков, Николай Шайкин и Константин Якушин.
СК России продолжает расследование дела по другим эпизодам деятельности более 20 участников группы, в том числе в отношении уже осужденных.
РИА Недвижимость: последние новости
Дело на гендиректора "СМУ-11 Метрострой" о неуплате налогов направили в суд Суд признал незаконной продажу под коттеджи спортплощадки под Саратовом МВД: виновных в регистрации на Урале в квартире 7 тысяч человек накажут
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России640
Рубль продолжил безустанное падение166
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель81
Авиакатастрофа в Хабаровске9
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1106
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение