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Гдлян и Иванов: в чем обвиняли советских следователей
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Гдлян и Иванов: в чем обвиняли советских следователей 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Обвинения, выдвигаемые в отношении следователей по особо важным делам Генпрокуратуры СССР Тельмана Гдляна и Николая Иванова, разноплановы и неоднозначны. Одно из главных, выдвинутых Егором Лигачевым, состоит в том, что именно эти люди самым серьезным образом способствовали развалу Советского Союза.
Раскрутившие «Хлопковое дело»
С 1983 года, еще во время правления Юрия Андропова, Гдлян со своим помощником Ивановым начали расследовать, возможно, самое масштабное за всю историю СССР коррупционное дело — многочисленные злоупотребления властью, взяточничество, приписки и т.п. в Узбекистане. Дело, получившее название «Хлопковое», в действительности представляло собой целый сонм объединенных уголовных дел со схожими эпизодами — до того как следственную группу Гдляна-Иванова разогнали по указанию с самого верха с 1983 по 1989 год более чем 200 следователям удалось возбудить 800 уголовных дел, по которым в результате осудили свыше 4 тысяч человек. Среди получивших сроки были 10 Героев соцтруда, порядка 30 чиновников высшего эшелона власти МВД Узбекистана и СССР, четыре секретаря Центрального комитета Компартии Узбекистана, несколько секретарей обкомов и т.д. Нити раскручиваемых уголовных дел зачастую вели в московский Кремль. Денежные средства, задействованные в коррупционных операциях, исчислялись миллиардами рублей.
Как остужали их пыл  С конца 1988 года засылаемые в следственные группы сотрудники КГБ начали разваливать уголовные дела, а в отношении самих Гдляна и Иванова стали звучать обвинения в применении бериевских методов при «выбивании» из подследственных признательных показаний. Тем временем Тельман Гдлян и Николай Иванов после неоднократных демонстраций всех астрономических богатств, изъятых в рамках «Хлопкового дела», и многочисленных выступлений в советской прессе обрели колоссальную популярность в народе. На этой волне Гдлян был избран народным депутатом СССР. Однако его манеру поведения в этом качестве многие сочли ошибочной, популистской. Анатолий Собчак называл Гдляна и Иванова «ораторами с площади». Кроме того, активность следователей, по утверждению самого Гдляна, не нашла поддержки у тогдашнего Генсека Михаила Горбачева.
К маю 1989 года спецкомиссией по расследованию фактов нарушения закона при расследовании коррупционных дел в Узбекистане было установлено, что приговоренный по первому крупному резонансному делу, которое вел Гдлян, эстонский ученый Йоханнес Хинт (умер в тюрьме) был осужден с грубыми нарушениями соцзаконности. Его посмертно реабилитировали.
А 6 мая того же года Гдляна и Иванова отстранили от следствия, в отношении них было возбуждено уголовное дело. Следователей самих обвинили в коррупции при расследовании «Хлопкового дела». Личная беседа Гдляна с Горбачевым, состоявшаяся спустя две недели после отставки следователей, ситуацию не изменила — Гдлян и Иванов так и остались не у дел.
Что с ними стало потом
Уголовное дело, возбужденное в отношении Гдляна и Иванова, в 1991 году было прекращено с уникальной, с точки зрения права, формулировкой — «в связи с изменением политической обстановки». Гдлян впоследствии занимался политической деятельностью, избирался депутатом Госдумы. Николай Иванов стал практикующим адвокатом, написал несколько книг, в том числе в соавторстве с Т. Гдляном издал «Кремлевское дело».
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