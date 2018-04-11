В Кондинском районе раскрыли квартирную кражу

Кондинские полицейские по горячим следам задержали вора, совершившего квартирную кражу.

Стало известно, что в дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району обратился житель поселка Луговой. По рассказу пострадавшего, вернувшись утром с работы, он обнаружил, что дверь дома взломана и отсутствуют два ноутбука и цифровой приставка.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре, злоумышленника удалось задержать в течение нескольких часов. Совершил кражу 25-летний житель соседнего поселка. Молодой человек ранее судим и в настоящий момент отбывает условный срок наказания.

Преступник объяснил, что приехал в п. Луговой в гости к родственникам. Ночью, после застолья, в состоянии алкогольного опьянения, он проник в чужую квартиру и похитил компьютерную технику. После чего с награбленным он вернулся на автобусе домой в п. Кондинское, где и был задержан участковым уполномоченным полиции.

В настоящее время похищенное имущество изъято. Следственным отделением ОМВД России по Кондинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Молодого человека могут лишить свободы на срок до 6 лет. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.