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Причины смерти пациентки после операции выясняют в Челябинске
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Причины смерти пациентки после операции выясняют в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Следователи в Челябинске выясняют обстоятельства смерти женщины, которая скончалась после операции в одном из медучреждений города, сообщают в региональном СУ СКР.
С заявлением к правоохранителям обратились родственники пациентки. Теперь следователям предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям врачей.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека)», — рассказали в региональном следственном управлении.
Напомним, ранее проверку по факту смерти семилетнего пациента больницы начали в Миассе.
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