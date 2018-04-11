Причины смерти пациентки после операции выясняют в Челябинске

Следователи в Челябинске выясняют обстоятельства смерти женщины, которая скончалась после операции в одном из медучреждений города, сообщают в региональном СУ СКР.

С заявлением к правоохранителям обратились родственники пациентки. Теперь следователям предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям врачей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека)», — рассказали в региональном следственном управлении.