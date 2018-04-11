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В центре Москвы мужчину едва не убили канцелярским ножом
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В центре Москвы мужчину едва не убили канцелярским ножом 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В центре Москвы в ходе ссоры неизвестный порезал мужчину канцелярским ножом, нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, 9 апреля в 17:11 в службу «02» от медиков поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Верхняя Красносельская, дом 11а. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину 1964 года рождения с колото-резаной раной правой теменно-затылочной области. Пострадавшего госпитализировали.
«Установлено, что 9 апреля в 16:30 по адресу: улица Верхняя Красносельская, дом 11а, строение 6 неизвестный в ходе конфликта нанес мужчине удар канцелярским ножом в область шеи и головы, скрылся», — сказал собеседник агентства.
В тот же день в 18:45 по адресу: улица Верхняя Красносельская, дом 13 сотрудники полиции задержали неработающего мужчину 1980 года рождения, который изобличен в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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