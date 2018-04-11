В Пензе служебная собака нашла в машине тайник с героином

Пензе сотрудники областного управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность гражданина Таджикистана 1997 года рождения, подозреваемого в сбыте героина на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пензенской области.

Установлено, что молодой человек приехал в Пензу на автомобиле с целью распространения запрещенных веществ бесконтактным способом. Наркотики он тщательно спрятал в тайнике, который оборудовал в салоне машины. Оперативники задержали его сразу после того, как он въехал в город. Найти тайник помогла служебная собака, натренированная на обнаружение наркотиков.

«По результатам экспертного исследования установлено, что изъятое из автомобиля подозреваемого вещество является героином общей массой более 200 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения — заключение под стражу», — добавили в ведомстве.